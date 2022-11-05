2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatile girmesine kısa bir süre kala Kasım ara tatilinin ne zaman olacağı ve Kasım ara tatilinin kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün? Detayları haberimizde…

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Özellikle öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan Kasım ara tatilinin ne zaman olduğu ve kaç gün süreceği yer alıyor. MEB 2022 – 2023 takvimine göre Kasım ara tatiline kısa bir süre kaldı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün? İşte detaylar…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre Kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü sıralarına geri dönecek. Hafta sonu tatilleri dahil öğrenciler, toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatili23 Ocak 2023 – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, hafta sonları dahil toplamda 14 gün yarıyıl tatili yapacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre 2. ara tatili 17 Nisan 2023 – 20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.