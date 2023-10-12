Okulların açılmasının ardından ara tatillerin kalkacağına dair iddialar ile birlikte Kasım ara tatili ne zaman? Soruları merak edildi ve araştırıldı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi ay, ayın kaçında yapılacak?

Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi ay, ayın kaçında yapılacak?

Kasım ara tatili ne zaman? Sorusu, yeni eğitim döneminin başlamasının ardından merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi için önemli tarihleri Twitter üzerinden paylaşmıştı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, gözler Kasım ayı ara tatili tarihine çevrildi. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi ay, ayın kaçında yapılacak?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Ara tatillerin kalktığında dair yapılan haberlerin asılsız olduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini paylaştı buna göre paylaşılan takvimdeki tarihlerde ara tatiller uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 1. ara tatil bu sene 13-17 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ara tatiller belirtilen tarihler içerisinde olağan şekilde uygulanacak.