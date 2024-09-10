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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi!

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2024 yılında Kasım ayında gerçekleşecek ara tatilin tarihi merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulan '15 tatil ne zaman?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, ara tatillerin hangi tarihlerde olduğunu araştırıyor. 'Kasım ara tatili ne zaman', 'Ara tatiller hangi tarihte?' sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. MEB takvimine göre tatiller ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte detaylar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi!

15 TATİL NE ZAMAN 2024?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sonlanacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi!

MEB TAKVİMİ

2024- 2025 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okulların açılış ve tatil tarihleri şu şekildedir:

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı: Okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacaktır.
İlk Ara Tatil: 11 Kasım 2024 Pazartesi ile 15 Kasım 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 22 Ocak 2024 Pazartesi ile 2 Şubat 2024 Cuma tarihleri arasında olacaktır.
İkinci Ara Tatil: 17 Haziran 2025 Pazartesi ile 28 Haziran 2025 Cuma tarihleri arasında, yaz tatilinin başlangıcından önce gerçekleşecektir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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