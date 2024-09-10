KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi!
2024 yılında Kasım ayında gerçekleşecek ara tatilin tarihi merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulan '15 tatil ne zaman?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.
Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, ara tatillerin hangi tarihlerde olduğunu araştırıyor. 'Kasım ara tatili ne zaman', 'Ara tatiller hangi tarihte?' sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. MEB takvimine göre tatiller ne zaman, hangi tarihte olacak? İşte detaylar...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN 2024?
Yarıyıl tatili (15 tatil) 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sonlanacak.
MEB TAKVİMİ
2024- 2025 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okulların açılış ve tatil tarihleri şu şekildedir: