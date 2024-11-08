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KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?

KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
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Kasım ayının merakla beklenen ara tatili bugün başlıyor. Öğrenciler ve veliler, tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Tatilin bitiş tarihi hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kasım ara tatili, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili, bugün itibarıyla başlıyor. Bu ara tatil, öğrencilerin derslere kısa bir ara vererek dinlenmeleri, motivasyonlarını tazelemeleri ve sosyal etkinliklerle ilgilenmeleri için fırsat sunuyor. Peki, Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

ARA TATİL BUGÜN BAŞLIYOR MU?

Kasım ayı ilk ara tatili bugün başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek?

KASIM AYI ARA TATİŞLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvime göre, kasım ayındaki ara tatil 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonları da dahil edildiğinde toplam 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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