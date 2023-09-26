KASIM ARA TATİL NE ZAMAN? MEB Kasım tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ara tatil tarihleri!

Her yıl olduğu gibi, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili, yeni eğitim yılının başlamasıyla gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, yılda iki kez gerçekleşen ara tatilin ilki bu yıl kasım ayında yapılacak. Peki, Kasım ara tatil ne zaman? MEB Kasım tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ara tatil tarihleri! İşte detaylar…

Öğrenciler için oldukça önemli olan ara tatil dönemi, hem dinlenmek hem de eksiklerini gidermek için önemli bir fırsat sunuyor. Bu dönemde öğrenciler, yeni döneme hazırlanırken bir yandan da dinlenme şansı bulacaklar. Ara tatil, sömestr dönemi öncesinde gelmesiyle, öğrencilere yarıyıl tatiline dinç bir şekilde başlama fırsatı sunuyor. Peki, Kasım ara tatil ne zaman? MEB Kasım tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ara tatil tarihleri! İşte detaylar…

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamalarına göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili için tarih kesinleşti. Buna göre, bu yılın birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecektir.

MEB KASIM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatil dönemleri, öğrencilerin ve ailelerin planlarını yapmaları için önemli bir referans noktasıdır. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler, MEB tarafından belirlenen ara tatil tarihlerini dikkatle takip ediyor ve tatil sürecini en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklara başlıyor. Unutulmamalıdır ki dinlenmek, öğrenmeye olan motivasyonu artırır ve öğrencilerin daha başarılı olmalarına yardımcı olur. MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

2023-2024 MEB ARA TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.