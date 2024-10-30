KASIM ARA TATİL (9 GÜNLÜK) NE ZAMAN BAŞLIYOR? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okul tatil takvimine göre, Kasım ayındaki ilk ara tatilin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 9 günlük ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr ne zaman başlıyor? soruları gündeme geliyor. Peki, Kasım ayı ara tatil hangi tarihte başlıyor?
Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin ne zaman olacağı öğrenci ve velilerin merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci, Kasım ayında başlayacak bir haftalık tatilin tarihini araştırırken, öğretmenler ise seminerlerin çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek istiyor. İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir...
KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayarak 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında bir hafta sürecek olan ara tatil boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Okullar, tatilin ardından 18 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak ve öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
- Birinci Dönem Ara Tatili:11-15 Kasım 2024
- Yarıyıl Tatili: 20 - 31 Ocak 2025
- İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025