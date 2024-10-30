KASIM ARA TATİL (9 GÜNLÜK) NE ZAMAN BAŞLIYOR? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin ne zaman olacağı öğrenci ve velilerin merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci, Kasım ayında başlayacak bir haftalık tatilin tarihini araştırırken, öğretmenler ise seminerlerin çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek istiyor. İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir...

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayarak 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında bir hafta sürecek olan ara tatil boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Okullar, tatilin ardından 18 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak ve öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ