Üye Girişi
Haberler

KASIM ARA TATİL (9 GÜNLÜK) NE ZAMAN BAŞLIYOR? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

KASIM ARA TATİL (9 GÜNLÜK) NE ZAMAN BAŞLIYOR? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okul tatil takvimine göre, Kasım ayındaki ilk ara tatilin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 9 günlük ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr ne zaman başlıyor? soruları gündeme geliyor. Peki, Kasım ayı ara tatil hangi tarihte başlıyor?

Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin ne zaman olacağı öğrenci ve velilerin merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci, Kasım ayında başlayacak bir haftalık tatilin tarihini araştırırken, öğretmenler ise seminerlerin çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını öğrenmek istiyor. İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir...

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayarak 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında bir hafta sürecek olan ara tatil boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Okullar, tatilin ardından 18 Kasım Pazartesi günü tekrar açılacak ve öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.

KASIM ARA TATİL (9 GÜNLÜK) NE ZAMAN BAŞLIYOR? İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

  • Birinci Dönem Ara Tatili:11-15 Kasım 2024
  • Yarıyıl Tatili: 20 - 31 Ocak 2025
  • İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Soğuk Haber Ara tatil Eğitim Genel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

 CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk tepki
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE | 30 Ekim maçlarını şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ZTK maçları izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ŞOK 30 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI! Emeklilere pazar desteği (10 Bin TL) başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.