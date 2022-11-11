Aile Destek Programı ödemeleri son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Konu hakkında en çok merak edilen detay ise Kasım Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Sorusu oldu. Peki, Kasım Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? 2022 Kasım Aile Destek Paketi parası ne zaman yatacak?

İhtiyaç sahipleri için düzenlenen Aile Destek Programı ödemelerinin yatıp, yatmadığını ve ne zaman yatacağını merak eden birçok vatandaş, internet üzerinde Kasım Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kasım Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? 2022 Kasım Aile Destek Paketi parası ne zaman yatacak?

KASIM AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılacak.