Kaşıkçı Elması çalındı mı? Kaşıkçı Elması nerede sergileniyor?

Sosyal medyada, Topkapı Sarayı'nda sergilenen en büyük ve en meşhur elmas olan Kaşıkçı Elması'nın çalındığı öne sürüldü. Söz konusu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Kaşıkçı Elması nerede sergileniyor? Kaşıkçı Elması çalındı mı?

KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI MI?

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yokken, iddiayı ortaya atan isim olan Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI ELMASI ÖYKÜSÜ

Rivayete göre; elmas 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcı tarafından çöplükte bulundu. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. Öyküye göre bu kaşıkçı, bulduğu taşı bir kuyumcuya değerinin çok altında satar. Kuyumcu, taşın çok değerli olduğunu anlayınca bir arkadaşına gösterir. Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı arasında bir kavga çıkınca olay Kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan alır. Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş alınır. Böylece devlet hazinesine giren taş işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında bir mücevher çıkar.

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