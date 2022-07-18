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Kaset ne demek? Kaset nedir?

Haberler.com - Gündem
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Kaset ne demek? Kaset nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kaset, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kaset ne demek? Kaset anlamı ne? İşte, Kaset kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kaset kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kaset anlamı ne? Kaset ne demek?

KASET NE DEMEK?

Kaset, Kompakt Kaset veya Teyp bir manyetik ses kayıt ortamıdır. İlk kompakt kaset Philips çalışanı olan Lou Ottens tarafından geliştirilmiştir. Boyutları ortalama olmasına karşın daha iyi ses kalitesi ve anında kayıt gibi özellikleri nedeniyle zaman zaman kompakt kaset olarak anılırlar. Zaman içinde kompakt kasetler, ilk bilgisayarlar için veri saklamak amacıyla da kullanılmışlardır. 1960'lardan 2000'lerin başına kadar kullanılmış, önce gramafonlarla sonra CD'lerle rekabet etmiştir. Fransızcadan gelen cassette kelimesi küçük kutu anlamına gelmektedir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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