Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'nin daha fazla tanıtılması için yapılabilecekler ele alındı.

Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliğince düzenlenen toplantıda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'nin daha fazla tanıtılması için yapılabilecekler ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Kamu-Sen tesislerinde düzenlenen toplantıda, UNESCO'nun listeye aldığı eserleri yapısal özelliklerini yitirdiğinde çıkarabildiğini, bu nedenle eserlerin korunmasının önem taşıdığını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yeni alınan Mahmut Bey Camisi'nin özel bir ahşap cami olduğunu vurgulayan Sökmen, "Her canı isteyenin ayakkabısıyla bu camiye girmemesi gerekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de üzerine düşen şeyler var. Orada, camiyle ilgili açıklama yapacak kişiye ihtiyacımız var. Çünkü UNESCO mirasının ayrı gezgin grubu var. Yani o insanların dünyanın neresine giderlerse gitsinler, UNESCO kültürel mirasında olan yeri ziyaret etme alışkanlığı var." ifadesini kullandı.

Camiye girecek kişi sayısının düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Sökmen, "Tanıtım ofisine ihtiyacımız var. Yoldan geçenler oraya girdiğinde Kastamonu'da başka yerlerin de olduğunu bilmeleri gerekiyor. Mümkünse üç dilde tanıtım broşürlerimizin resimle verilmesi gerekiyor. Bunların maliyeti çok düşük. Broşürlerimizin yanına Hz. Pir'i de ekliyorum, insanların görmesi gereken yerlerden biri." dedi.

Sökmen, fakülte olarak Mahmut Bey Camisi'nin de arasında bulunduğu yapıların profesyonel çekimini yaptırıp artırılmış sanal gerçeklikle ilgili proje hazırlayacaklarını anlatarak, hem web sayfası hem de dijital mobil uygulaması oluşturacaklarını kaydetti.

Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yücel ise Mahmut Bey Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin Kastamonu adına çok önemli olduğunu dile getirerek, kentte UNESCO adayı birçok eser bulunduğuna dikkati çekti.

Toplantıya Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Başkanı Fikri Yazan, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.