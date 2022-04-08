Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman? Kasaba Doktoru 2. bölüm bugün var mı? Kasaba Doktoru 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kasaba Doktoru bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kasaba Doktoru dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kasaba Doktoru yeni bölüm ne zaman, Kasaba Doktoru bölüm bugün mü, Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

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