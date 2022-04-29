Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kasaba Doktoru yeni bölümde ne olacak? Kasaba Doktoru 4. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kasaba Doktoru dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru 4. Fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağlayacaktır. Ömer bir türlü anlaşamadığı Hakan yüzünden istifasını verip gitmeye kararlıdır. İhsan, Mine ve Turgut'un Ömer'i vazgeçirme çabaları işe yaramayacak gibi gözükmektedir. Leyla'nın bileğindeki yaralar hızla iyileşirken ruhundaki yara daha ağır gelmektedir. Leyla hastanede kalıp Hakan'la beraber çalışmak istese de Hakan'ın ona kötü bir sürprizi vardır. Yalçın ise Erol'un ameliyatının kendi hastanesinde yapılmayacak olmasından dolayı küplere biner ve bu durumu lehine çevirmek için bütün imkanlarını seferber eder.

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