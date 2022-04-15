Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kasaba Doktoru yeni bölümde ne olacak? Kasaba Doktoru 2. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kasaba Doktoru dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru 2. Fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi'nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca'nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir… ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girer. Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla'yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla'nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz.

Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul'dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi'nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer'in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.