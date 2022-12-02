Kasaba Doktoru var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık Cuma Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok?
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TRT 1'in beğenilen dizisi Kasaba Doktoru bu akşam yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Kasaba Doktoru var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık Cuma Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık Cuma Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok?
Kasaba Doktoru dizisi bu akşam yeni bölümü olmayacak. Bugün TRT 1'de dünya kupası maçı olacağı için dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Ek olarak dizi gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Çarşamba'ya alındı.
Evet, dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Dizi bundan böyle Cuma değil Çarşamba günleri ekranlara gelecek.
Twitter paylaşımı:
"#KasabaDoktoru yeni gününde yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba 20.00'de @trt1'de."
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu