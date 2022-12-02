TRT 1'in beğenilen dizisi Kasaba Doktoru bu akşam yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Kasaba Doktoru var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık Cuma Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok? Kasaba Doktoru yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru final mi yaptı, bitti mi? Kasaba Doktoru yeni günü hangi gün oldu? Kasaba Doktoru neden yok?

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru var mı, yok mu, neden yok? 2 Aralık Cuma Kasaba Doktoru yeni bölümü yok mu, niye yok?

KASABA DOKTORU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kasaba Doktoru dizisi bu akşam yeni bölümü olmayacak. Bugün TRT 1'de dünya kupası maçı olacağı için dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Ek olarak dizi gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Çarşamba'ya alındı.

KASABA DOKTORU DİZİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Evet, dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Dizi bundan böyle Cuma değil Çarşamba günleri ekranlara gelecek.

Twitter paylaşımı:

"#KasabaDoktoru yeni gününde yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba 20.00'de @trt1'de."

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu