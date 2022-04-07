Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır. Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?

KASABA DOKTORU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ekranlara gelecek.

KASABA DOKTORU UYARLAMA MI?

Kasaba Doktoru dizisi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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