Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?
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Ekranların yeni dizisi Kasaba Doktoru yarın yeni bölümüyle başlayacak. Dizi başlamadan önce izleyiciler, Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama? merak etti. Peki, Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden veya filmden uyarlamadır? Detaylar sizlerle...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır. Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?
Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ekranlara gelecek.
Kasaba Doktoru dizisi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu