Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama? - Haberler

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Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?

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Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?

Ekranların yeni dizisi Kasaba Doktoru yarın yeni bölümüyle başlayacak. Dizi başlamadan önce izleyiciler, Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama? merak etti. Peki, Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden veya filmden uyarlamadır? Detaylar sizlerle...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır. Kasaba Doktoru uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru hangi yabancı diziden uyarlama?

Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ekranlara gelecek.

Kasaba Doktoru dizisi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Haberler.com - Gündem

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