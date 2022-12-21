Kasaba Doktoru son bölüm izle! (VİDEO) Kasaba Doktoru 28. bölüm full HD izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu?

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE

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KASABA DOKTORU 28. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru dizisinin son bölümünü izlemek için Kasaba Doktoru dizisini yayınlayan TRT 1 yayın akışlarını veya TRT 1 resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uluçınarlılar, adaletin sağlanmasıyla rahat bir nefes alırken Hakan ise herkesten gizli elindeki sorunla mücadele etmektedir. Neslihan hem miras davasıyla hemde Yalçın'ı hapse girmekten kurtarmakla meşguldür. Berk ise babasının vurularak hapse düşmesinden dolayı suçlu hissetmektedir. Yalçın'ın nezarethanede yaptığı bir hata, beklemediği durumlara yol açar. Leyla duygusal bağ kurduğu bir hastanın ameliyatında Hakan'ın tüm uyarılarına rağmen hata yapar ama hasta Nazlı'nın yardımıyla kurtulur. Ömer, Leyla'nın hastaya olan bağından rahatsız olur. Ömer, hasta ile ilgili bir hamle yapınca ikilinin araları açılır. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlatlık almalarının önünde bir engel çıkmayacağından emindir, bir oda hazırlamak için kolları sıvarlar. Bu hazırlıklarına Leyla ve Ömer de dahil olur. Ömer, Leyla'yı evlenmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Hakan, eli ile ilgili öğrendiği gerçek karşısında kontrolünü kaybeder. Yaptığı bir hata Mine ile ilişkisini etkiler. Neslihan'ın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder. Hakan gücünü tekrar eline alabilecek midir?

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI