Kasaba Doktoru son bölüm izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 10. bölüm full HD izle! Kasaba Doktoru 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalçın tarafından köşeye sıkıştırılan Ömer, annesinin tedavisi ve vicdanı arasında seçim yapmak kalır. Hakan, Mediha'nın doktorunun Yalçın olduğunu öğrenir ve meydanı Yalçın'a bırakmamaya karar verir. Hakan ve Mine geçmişlerine ışık tutacak bir fotoğraf yüzünden atışır. Geçmişten gelen bir hasta yakını Ömer'i zor durumda bırakır ve raporla ilgili kararını etkiler. Ömer'in verdiği karar taşları yerinden oynatır. Erol'un durumu ciddileşince Hakan daha zor bir ameliyata karar vermek zorunda kalır. Leyla, Ömer ve Berk arasındaki asistanlık yarışı kızışır. Ameliyata sayılı günler kalmışken her şeyi etkileyecek büyük bir tehlike kapıdadır.

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!

Kasaba Doktoru son bölüm izlemek için KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM İZLE!

Kasaba Doktoru 10. bölüm izlemek için KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kasaba Doktoru dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba

Deniz Can Aktaş

Hazal Subaşı

Vildan Atasever

Sinan Albayrak

Özgün Karaman

Sinan Demirer

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