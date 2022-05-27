Kasaba Doktoru son bölüm izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 8. bölüm full HD izle! Kasaba Doktoru 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan'ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi'ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan'dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder. Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan'ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir. Yalçın, Bülent'ten ve Berk'ten beklediği performansı alamadığı için başka formüller üzerine düşünmeye başlar. Ömer uzun çabalar sonucu annesine ulaşır ancak onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!

Kasaba Doktoru son bölüm izlemek için KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KASABA DOKTORU 8. BÖLÜM İZLE!

Kasaba Doktoru 8. bölüm izlemek için KASABA DOKTORU 8. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kasaba Doktoru dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle TRT 1'de.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba

Deniz Can Aktaş

Hazal Subaşı

Vildan Atasever

Sinan Albayrak

Özgün Karaman

Sinan Demirer

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