Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 5. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 6 Mayıs Cuma TRT 1 izle!
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Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 5. yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte yeni bölümü full HD izlemek isteyen izleyiciler Google'da, Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 5. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 6 Mayıs TRT 1 Kasaba Doktoru full bölüm izle! aratması yapıyor. Kasaba Doktoru full izle! Kasaba Doktoru dizisi HD izleme linki var mı? Kasaba Doktoru dizisi tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 5. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 6 Mayıs TRT 1 Kasaba Doktoru full bölüm izle! Kasaba Doktoru dizisi son bölüm HD izle!
Kasaba Doktoru dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.
KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!
5. bölüm linki henüz aktif olmamıştır.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu