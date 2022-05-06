Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 5. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 6 Mayıs Cuma TRT 1 izle!

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 5. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 6 Mayıs TRT 1 Kasaba Doktoru full bölüm izle! Kasaba Doktoru dizisi son bölüm HD izle!

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.

KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!

5. bölüm linki henüz aktif olmamıştır.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU



Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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