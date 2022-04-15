Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 2. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Cuma TRT 1 izle!

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 2. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan TRT 1 Kasaba Doktoru full bölüm izle! Kasaba Doktoru dizisi son bölüm HD izle!

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi'nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca'nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir… ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girer.

Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla'yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla'nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz.

Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul'dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi'nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer'in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.

KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan acile getirilen Leyla'yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca'nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan'a muntazam şekilde ayak uydurmaktadır.

Ameliyatı başarılı geçen Leyla yaptığı hatanın farkında olarak daha da güçlü olarak uyanır. Leyla kendine bile itiraf edemez ama tekrar ayağa kalkmasında Ömer'in desteği büyüktür. Leyla hastanede kalmasının zor olduğunu fark ederken, Ömer de bir an önce buradan kurtulmak istemektedir. Eski hastanesine dönme fırsatı elde ettiğinde, Ömer geleceği ve mesleğin etik değerleri arasında kalır. Hakan Hoca ise hastanenin yıllardır çözülemeyen birçok sorunu için Başhekim Turgut'un bir şeyler yapacağından umudu kesmiştir. Olaya bizzat el atmaya karar veren Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu