Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru başrol oyuncuları gerçek isimleri, başrol oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu!
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TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kasaba Doktoru dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru başrol oyuncuları gerçek isimleri, başrol oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu!
Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu! Başrolünde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Kasaba Doktoru TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kasaba Doktoru dizisinin karakterleri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru başrol oyuncuları gerçek isimleri, başrol oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...
KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİM?
Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kasaba Doktoru dizisinde yer alan oyuncular sırasıyla şu şekildedir:
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu