TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kasaba Doktoru dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru başrol oyuncuları gerçek isimleri, başrol oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu!

Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu! Başrolünde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Kasaba Doktoru TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kasaba Doktoru dizisinin karakterleri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru başrol oyuncuları gerçek isimleri, başrol oyuncuları kim? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİM?

Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kasaba Doktoru dizisinde yer alan oyuncular sırasıyla şu şekildedir:

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu