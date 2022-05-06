Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru Ömer, Leyla, Hakan, Berk kimdir? Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu
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TRT'nin yeni dizisi Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan 2022'de ekranlara geldi. Dizi başlamadan evvel merak edilenlerden birisi de konusu ve oyuncuları oldu. Peki, Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru neyi anlatıyor? Kasaba Doktoru başrolünde kimler var?
Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu 2022! Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kasaba Doktoru konusu nedir?
Kasaba Doktoru her Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu