Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru Ömer, Leyla, Hakan, Berk kimdir? Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu

Kasaba Doktoru oyuncuları kim? Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu 2022! Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kasaba Doktoru konusu nedir?

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru her Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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