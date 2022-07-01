Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizideki hastane nerede?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Dizinin nerede çekim yapıldığı araştırılıyor. Peki, Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı? Kasaba Doktoru mekanları nerede? Kasaba Doktoru hastane neresi? Kasaba Doktoru hangi şehirde geçiyor? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı?
Kasaba Doktoru her Cuma TRT 1'de yayınlanıyor.
Kasaba Doktoru dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde çekiliyor.
Dizideki hastane Uluçınar Hastanesi olarak geçmektedir. Fakat dizinin çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı söyleniyor.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu