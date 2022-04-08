Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki hastane neresi? - Haberler

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Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki hastane neresi?

Haberler.com - Gündem
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Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki hastane neresi?

TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Kasaba Doktoru ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Dizinin nerede çekim yapıldığı araştırılıyor. Peki, Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı? Kasaba Doktoru mekanları nerede? Kasaba Doktoru hastane neresi? Kasaba Doktoru hangi şehirde geçiyor? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Kasaba Doktoru dizi çekimleri nerede yapıldı?

Kasaba Doktoru 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ekranlara gelecek.

Kasaba Doktoru dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi semtlerde çekiliyor.

Dizideki hastane Uluçınar Hastanesi olarak geçmektedir. Fakat dizinin çekimlerinin İstanbul'da yapıldığı söyleniyor.

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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Kasaba Doktoru, Nisan, Trt 1, Türk, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

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