TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Kasaba Doktoru ne zaman, hangi gün, günü mü değişti? Kasaba Doktoru hangi kanalda, saat kaçta? Kasaba Doktoru yeni günü ne zaman? Dizinin yeni günü hangi gün oldu? Kasaba Doktoru Cuma mı Çarşamba mı ekranlara geliyor? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru final mi yaptı, bitti mi? Kasaba Doktoru yeni günü hangi gün oldu? Kasaba Doktoru neden yok?

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru ne zaman, hangi gün, günü mü değişti? Kasaba Doktoru hangi kanalda, saat kaçta? Kasaba Doktoru yeni günü ne zaman?

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

KASABA DOKTORU GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Evet, dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Dizi önceden Cuma günü yayınlanıyordu. Yeni günü Çarşamba oldu.

Twitter paylaşımı:

"#KasabaDoktoru yeni gününde yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba 20.00'de @trt1'de."

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu