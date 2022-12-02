Kasaba Doktoru ne zaman, hangi gün, günü mü değişti? Kasaba Doktoru hangi kanalda, saat kaçta? Kasaba Doktoru yeni günü ne zaman?
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TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Kasaba Doktoru ne zaman, hangi gün, günü mü değişti? Kasaba Doktoru hangi kanalda, saat kaçta? Kasaba Doktoru yeni günü ne zaman? Dizinin yeni günü hangi gün oldu? Kasaba Doktoru Cuma mı Çarşamba mı ekranlara geliyor? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru ne zaman, hangi gün, günü mü değişti? Kasaba Doktoru hangi kanalda, saat kaçta? Kasaba Doktoru yeni günü ne zaman?
Kasaba Doktoru yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
Evet, dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Dizi önceden Cuma günü yayınlanıyordu. Yeni günü Çarşamba oldu.
Twitter paylaşımı:
"#KasabaDoktoru yeni gününde yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba 20.00'de @trt1'de."
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu