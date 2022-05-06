Kasaba Doktoru Mine kimdir? Kasaba Doktoru Mine hemşire kim, gerçek adı nedir?

Kasaba Doktoru Mine kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu 2022! Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru Mine hemşire kim, gerçek adı nedir? Vildan Atasever kimdir? Kaç yaşında, nereli? Vildan Atasever dizileri ve filmleri...

KASABA DOKTORU MİNE KİMDİR?

Tanıtımları ile şimdiden ekranların yeni fenomeni olacağının sinyallerini veren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kasaba Doktoru' usta oyuncular ile genç ve yetenekli isimleri buluşturuyor. Yolları şehre uzak Özel Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak dizinin başrol oyuncularından Vildan Atasever, 'Kasaba Doktoru'nda Mine Hemşire rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Disiplini ve ciddiyeti ile tanınan deneyimli bir hemşire olan Mine, Hakan Hoca'nın güvenini kazanabilmiş az sayıdaki insandan biridir. İş arkadaşlarına, ailesine, dostlarına güven veren bir karakter olan Mine, özünde yalnız bir insandır.

'Kasaba Doktoru'nun oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

'Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever (d. 26 Temmuz 1981, Bursa), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi.4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.

Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı.

Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve gişede 1.423.000 kişi tarafından izlendi.

Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber rol aldı. Sonra TRT 1'de Boyut Film'in yapımı olan Başrolde Aşk dizisine rol aldı. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Yazın Öyküsü dizisinde Umut karakterini canlandırmaktadır.

Ödülleri

2005 - 42. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu

2007 - 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu

2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

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