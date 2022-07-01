Kasaba Doktoru full HD bölüm izle! Kasaba Doktoru 13. bölüm tek parça izle! Kasaba Doktoru son bölüm neler oldu?

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜM NELER OLDU?

Test sonuçları gelince acil servisin karantinaya alınmasına neden olan hastalığın MERS olmadığı ortaya çıkar. Tüm ekip rahat bir nefes almışken başka bir sorun ortaya çıkar, Erol Bey ileri derecede akciğer kanseridir. Bu durum Yalçın'ın ekmeğine yağ sürerken onunla Hakan'dan gizli iş birliği yapan Arzu'yu zor durumda bırakır. Erol Bey ameliyatı olmak istemektedir fakat Hakan etik değerleri ile hastasının talebi arasında kalır. Uluçınar'ın geleceği için zorlu bir karar vermek zorundadır. Leyla, Mediha'nın tedavisi ile ilgili sırları öğrendikçe bildiklerinin altında ezilmeye başlar. Bu durum onun Ömer'e soğuk davranmasına sebep olurken Ayperi'nin atağı onu kıskandırır. Hakan kararını vermeden önce bir süre ortadan kaybolur. Bu sırada tüm sorumluluğu Ömer almak zorunda kalır. Hakan geri dönecek midir?

KASABA DOKTORU 13. BÖLÜM FULL HD İZLE!

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU FULL HD İZLE! (LİNK)

KASABA DOKTORU OYUNCULARI

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru her Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.