Kasaba Doktoru full HD bölüm izle! Kasaba Doktoru 13. bölüm tek parça izle! Kasaba Doktoru son bölüm neler oldu?
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Test sonuçları gelince acil servisin karantinaya alınmasına neden olan hastalığın MERS olmadığı ortaya çıkar. Tüm ekip rahat bir nefes almışken başka bir sorun ortaya çıkar, Erol Bey ileri derecede akciğer kanseridir. Bu durum Yalçın'ın ekmeğine yağ sürerken onunla Hakan'dan gizli iş birliği yapan Arzu'yu zor durumda bırakır. Erol Bey ameliyatı olmak istemektedir fakat Hakan etik değerleri ile hastasının talebi arasında kalır. Uluçınar'ın geleceği için zorlu bir karar vermek zorundadır. Leyla, Mediha'nın tedavisi ile ilgili sırları öğrendikçe bildiklerinin altında ezilmeye başlar. Bu durum onun Ömer'e soğuk davranmasına sebep olurken Ayperi'nin atağı onu kıskandırır. Hakan kararını vermeden önce bir süre ortadan kaybolur. Bu sırada tüm sorumluluğu Ömer almak zorunda kalır. Hakan geri dönecek midir?
KASABA DOKTORU 13. BÖLÜM FULL HD İZLE!
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
KASABA DOKTORU FULL HD İZLE! (LİNK)
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu
Kasaba Doktoru her Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
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