Kasaba Doktoru dizisi 2 Aralık Cuma günü ekranlara gelmedi. Dizinin final yapıp yapmadığı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru final mi yaptı, bitti mi? Kasaba Doktoru yeni günü hangi gün oldu? Kasaba Doktoru neden yok? Kasaba Doktoru sezon finali mi? Kasaba Doktoru gün mü değiştirdi, kanal mı değiştirdi? Kasaba Doktoru yeni günü ne zaman? İşte bilgiler...

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru final mi yaptı, bitti mi? Kasaba Doktoru yeni günü hangi gün oldu? Kasaba Doktoru neden yok?

KASABA DOKTORU FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin sadece günü değişmiştir. Kasaba Doktoru dizisi yeni bölümleriyle Cuma değil Çarşamba günleri ekrana gelecektir.

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

KASABA DOKTORU YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni günü Çarşamba günüdür.

KASABA DOKTORU GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Evet, dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Dizi önceden Cuma günü yayınlanıyordu. Yeni günü Çarşamba oldu.

Twitter paylaşımı:

"#KasabaDoktoru yeni gününde yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba 20.00'de @trt1'de."

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.