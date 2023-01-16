TRT1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi final bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü sonrasında Kasaba doktoru neden final yapıyor? sorusu araştırılıyor. Peki, Kasaba doktoru final mi? Kasaba Doktoru neden final yapıyor? Kasaba doktoru neden bitiyor? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru final mi? Başrolünde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Kasaba Doktoru TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü sonrasında Kasaba Doktoru dizisi bitiyor mu? sorusu araştırılıyor. Kasaba Doktoru dizisinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Peki, Kasaba doktoru final mi? Kasaba Doktoru neden final yapıyor? Kasaba doktoru neden bitiyor? Detaylar haberimizde...

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla'nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer'in içi hiç rahat değildir ve Leyla'nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan'ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır.

Leyla, Kerem'in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem'in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın'ın Hakan'ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir. Gümüşok Grubu'ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan'ın zor bir duruma girmesine sebep olur.

Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla'yı Kerem'in elinden kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU FİNAL Mİ?

TRT 1'de yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi 32.bölümüyle ekran macerasına veda edecektir.