Kasaba Doktoru canlı izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 30. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 4 Ocak canlı izle!

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı paylaşmaktadır. Kasaba Doktoru canlı izle! 4 Ocak TRT 1 Kasaba Doktoru 30. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapılan tetkikler sonucunda durumun ciddiyetini anlayan Hakan elini sonsuza dek kaybetmemek için bir süre cerrahlığa ara vermelidir. Yalçın ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeki tedavisinin sonuna gelir ve mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verir. Hayatını yeniden Uluçınar'da cerrahlık yaparak kurmak isteyen Yalçın'ın bu düşüncesi manidardır. Hakan görevinden azledilmenin ve elinin durumunun öfkesini yaşarken Yalçın'ın dönüşüyle bir darbe daha alır. Mine ise Zeynep'i kaybetmenin verdiği üzüntüyle yalnız baş etmek zorunda kalır. Leyla'nın Kerem'e olan zaafının devam ettiğini anlayan Ömer'in içi rahat değildir. Nazlı ise hatasını telafi etmek için Berk'e ilgi gösterir fakat yaşananlardan dolayı Berk'in kafası karışıktır. Bülent'in verdiği karar, Uluçınar'da çetin bir savaşın başlangıcı olacaktır. Ömer'in Kerem ile ilgili şüpheleri haklı çıkar. Ömer hayatını riske atan bu durumdan kurtulabilecek midir?

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalçın'ın genel cerrah olarak kabul edilmesi başta Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlılar'ın dengesini bozar. Bu sırada Ömer ve Leyla, yoğun bakımda aniden fenalaşan bir hastaya müdahale eder. Hastanın ölümü kalp bekleyen Kerem için umut olur. Berk, Yalçın'ın dönüşünden dolayı mutludur, Nazlı bu mutluluğu onunla paylaşmaktadır. Mine ise Hakan'ın eli ile ilgili gerçeğe ulaşacak bir kanıt bulur ve peşinden gider. Mine ve Hakan artık her şey ile beraber mücadele etme kararı alır. Neslihan ise Yalçın'ın değiştiğine inanmaya başlar. Şüpheli ölüm ihbarı Uluçınar'a bomba gibi düşer. Hastaneye gelen bir savcı yoğun bakım hastasının ölümüyle ilgili soruşturma yürütür. Bu sırada acil bir hasta gelir ve ameliyata Yalçın ile Hakan girmek zorunda kalır. Savcı da ameliyatı izlemektedir. Hakan elinin durumunu saklayabilecek midir? Soruşturmanın sonucu Ömer'in şüphelerini haklı çıkarır. Hastane içinde büyük bir tehlike vardır. Bu durum Hakan ve Bülent'i büyük bir sorumluluk altına sokar. Uluçınar büyük bir krizle karşı karşıyadır. Üstelik tek tehlikede olan Uluçınar'ın geleceği değil, Leyla'nın hayatıdır.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu