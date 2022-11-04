Kasaba Doktoru canlı izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 23. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 4 Kasım canlı izle!
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TRT 1'nin sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 23. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kasaba Doktoru canlı izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 23. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kasaba Doktoru canlı izleme linki var mı? 4 Kasım TRT 1 canlı izle!
Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı paylaşmaktadır. Kasaba Doktoru canlı izle! 4 Kasım TRT 1 Kasaba Doktoru 23. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!
Neslihan'ın planı, Hakan ve Yalçın'ın durumunu tehlikeye sokar. Erol'u getirmek için sadece 24 saatleri vardır. Bu sırada Neslihan, Hakan'ı polislere yem etme düşüncesiyle Yalçın'ı kendi tarafına çekmek için vaatlerde bulunur. Başta Mine olmak üzere tüm Uluçınarlılar Hakan'ı ve hastaneyi kurtarmak için çabalamaktadır. Leyla, Ömer'e karşı hala mesafelidir fakat Ömer'in Ankara'ya gitme ihtimali onu fena halde huzursuz etmektedir. Ömer ve Berk'in tanıdığı geçmişten gelen bir misafir Leyla'nın tüm dengesini bozar. Mesleki anlamda Leyla ile rekabete giren bu genç kadın yeteneği ile Hakan'ın da gözünden kaçmaz. Mine, Hakan'a bir teklif yapar. Hakan geçmişinde aile sıcaklığını tatmamış olması ve ailesi olarak gördüğü hastanenin tehlike altında olması sebebiyle Mine'nin teklifine mesafeli yaklaşır. Acile gelen gizemli bir adam Hakan'ı derinden sarsar.
Hakan'ın hayatı babası Şeref'in gelişiyle altüst olur. Üstelik Şeref acil ameliyat edilmesi gereken nadir bir hastalığa sahiptir. Geçmişte yaşananlardan dolayı babasını affetmeyen Hakan ameliyatı yapmayı reddetmektedir. Erol öldüğü güne kadar gizli kalacak bir vasiyet bırakır. Vasiyet üç kişiyi ilgilendirmektedir: Neslihan, Yalçın ve Hakan. Neslihan ve Yalçın ise yeni bir plan kurar. Bu sırada ailesinin dağılmasından rahatsızlık duyan Yalçın, Leyla ve Berk ile arasını düzeltemenin yollarını aramaktadır. Leyla ile Ömer ilişkilerini toparlama yolunda ilerlemektelerdir. Nazlı ve Berk ise müdahaleleri ile onların birbirine yaklaşmasına engel olur. Hakan, geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken Mine'ye bir teklifte bulunur. Girdikleri bu yol ikisini de iyileştirebilecek midir?
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu