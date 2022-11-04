Kasaba Doktoru canlı izle! TRT 1 Kasaba Doktoru 23. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 4 Kasım canlı izle!

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı paylaşmaktadır. Kasaba Doktoru canlı izle! 4 Kasım TRT 1 Kasaba Doktoru 23. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan'ın planı, Hakan ve Yalçın'ın durumunu tehlikeye sokar. Erol'u getirmek için sadece 24 saatleri vardır. Bu sırada Neslihan, Hakan'ı polislere yem etme düşüncesiyle Yalçın'ı kendi tarafına çekmek için vaatlerde bulunur. Başta Mine olmak üzere tüm Uluçınarlılar Hakan'ı ve hastaneyi kurtarmak için çabalamaktadır. Leyla, Ömer'e karşı hala mesafelidir fakat Ömer'in Ankara'ya gitme ihtimali onu fena halde huzursuz etmektedir. Ömer ve Berk'in tanıdığı geçmişten gelen bir misafir Leyla'nın tüm dengesini bozar. Mesleki anlamda Leyla ile rekabete giren bu genç kadın yeteneği ile Hakan'ın da gözünden kaçmaz. Mine, Hakan'a bir teklif yapar. Hakan geçmişinde aile sıcaklığını tatmamış olması ve ailesi olarak gördüğü hastanenin tehlike altında olması sebebiyle Mine'nin teklifine mesafeli yaklaşır. Acile gelen gizemli bir adam Hakan'ı derinden sarsar.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ın hayatı babası Şeref'in gelişiyle altüst olur. Üstelik Şeref acil ameliyat edilmesi gereken nadir bir hastalığa sahiptir. Geçmişte yaşananlardan dolayı babasını affetmeyen Hakan ameliyatı yapmayı reddetmektedir. Erol öldüğü güne kadar gizli kalacak bir vasiyet bırakır. Vasiyet üç kişiyi ilgilendirmektedir: Neslihan, Yalçın ve Hakan. Neslihan ve Yalçın ise yeni bir plan kurar. Bu sırada ailesinin dağılmasından rahatsızlık duyan Yalçın, Leyla ve Berk ile arasını düzeltemenin yollarını aramaktadır. Leyla ile Ömer ilişkilerini toparlama yolunda ilerlemektelerdir. Nazlı ve Berk ise müdahaleleri ile onların birbirine yaklaşmasına engel olur. Hakan, geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken Mine'ye bir teklifte bulunur. Girdikleri bu yol ikisini de iyileştirebilecek midir?

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu