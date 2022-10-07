TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru bu akşam ekranlara geliyor. Kasaba Doktoru CANLI izle! TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kasaba Doktoru konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, annesinin ölümünün acısını yaşarken Yalçın'ın söylediği bir cümle aklını karıştırır ve en yakınındaki hainin peşine düşer. Hastaneye gelen bir vaka Mine'nin Hakan hakkındaki düşünceleri değiştirir. Sosyal hizmetlere giden Mine, Zeynep'in tepkisiyle karşılaşır ve çareyi Neslihan'dan yardım istemekte bulur. Yalçın, Neslihan'ın Erol'a karşı kurduğu acımasız planı öğrenir. Bu plan hem Yalçın hem Hakan'ın varlığını tehlikeye sokacaktır. Ömer, Leyla'nın Mediha dosyasını en başından beri bildiğini öğrenince aralarındaki tüm bağlar kopar. Leyla, Ömer'in her hareketinde aralarındaki mesafenin gittikçe büyüdüğünü hisseder. Leyla ve Ömer ilişkilerini etkileyecek büyük konuşmayı yapmaya hazırlanır. Hakan ve Mine için ise beklenen duruşma günü gelmiştir…

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder ve Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir ve Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Mediha'nın durumunun kötüye gitmektedir. Leyla'nın yaşadığı vicdan azabını saklamaya çalıştığını anlayan Hakan ona yol gösterir. Hakan ile Mine ile boşanma süreci devam etmektedir. Hakan yaptığı bir hamle ile Mine'yi etkilemeyi başarır fakat artık bu ilişkiyi onarmak hiç de kolay değildir. Düğünde yaşanan acı bir durum olayların seyrini değiştirmek için fitili ateşler.