TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru bu akşam ekranlara geliyor. Kasaba Doktoru CANLI izle! TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Kasaba Doktoru konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder ve Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur.

Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir ve Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Mediha'nın durumunun kötüye gitmektedir. Leyla'nın yaşadığı vicdan azabını saklamaya çalıştığını anlayan Hakan ona yol gösterir. Hakan ile Mine ile boşanma süreci devam etmektedir. Hakan yaptığı bir hamle ile Mine'yi etkilemeyi başarır fakat artık bu ilişkiyi onarmak hiç de kolay değildir. Düğünde yaşanan acı bir durum olayların seyrini değiştirmek için fitili ateşler.

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in kurulda verdiği karar Yalçın'ı kurtarırken Hakan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sırada Mine'den acı haber gelir, Zeynep ile Reyhan'ın hayatı tehlikededir. Mine ile Hakan zorlayıcı bir ameliyata girmek zorundadır. Neslihan ve Yalçın, Uluçınar'ın yapısını değiştirmek için hastaneye gelir, Hakan'ın tepkisi ile karşı karşıya kalırlar. Hakan'ın, Mediha'ya bu kadar hızlı organ bulunmasıyla ilgili şüpheci tavrı Ömer'in içine kurt düşürür.

Ömer gerçekler konusunda Leyla'ya yalan söyler ve vicdan azabı çeker. Nakil için hazırlıklar tamamdır. Mediha önemli bir karar verir. Bu karar Ömer için zorlayıcıdır fakat kabullenmekten başka çaresi yoktur. Zeynep uyanır fakat kötü talih annesinin peşini bırakmaz. Bu durum başta Mine ve Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlıları derinden etkiler. Mine ve Hakan aralarındaki kopan ipleri tamir edebilecek midir? Ömer'in sürprizi Leyla ile ilişkilerini ne yönde etkileyecektir?

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!