Kasaba Doktoru CANLI izle! Kasaba Doktoru yeni bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak?

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kasaba Doktoru son bölüm izle! Kasaba Doktoru 2. bölüm HD izle! Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? 22 Nisan TRT 1 Kasaba Doktoru full bölüm izle! Kasaba Doktoru dizisi son bölüm HD izle!

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağlayacaktır. Ömer bir türlü anlaşamadığı Hakan yüzünden istifasını verip gitmeye kararlıdır. İhsan, Mine ve Turgut'un Ömer'i vazgeçirme çabaları işe yaramayacak gibi gözükmektedir. Leyla'nın bileğindeki yaralar hızla iyileşirken ruhundaki yara daha ağır gelmektedir. Leyla hastanede kalıp Hakan'la beraber çalışmak istese de Hakan'ın ona kötü bir sürprizi vardır. Yalçın ise Erol'un ameliyatının kendi hastanesinde yapılmayacak olmasından dolayı küplere biner ve bu durumu lehine çevirmek için bütün imkanlarını seferber eder.

KASABA DOKTORU CANLI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan acile getirilen Leyla'yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca'nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan'a muntazam şekilde ayak uydurmaktadır.

Ameliyatı başarılı geçen Leyla yaptığı hatanın farkında olarak daha da güçlü olarak uyanır. Leyla kendine bile itiraf edemez ama tekrar ayağa kalkmasında Ömer'in desteği büyüktür. Leyla hastanede kalmasının zor olduğunu fark ederken, Ömer de bir an önce buradan kurtulmak istemektedir. Eski hastanesine dönme fırsatı elde ettiğinde, Ömer geleceği ve mesleğin etik değerleri arasında kalır. Hakan Hoca ise hastanenin yıllardır çözülemeyen birçok sorunu için Başhekim Turgut'un bir şeyler yapacağından umudu kesmiştir. Olaya bizzat el atmaya karar veren Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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