Kasaba Doktoru CANLI izle! Kasaba Doktoru 28. yeni bölüm izle! 21 Aralık Kasaba Doktoru 28. full HD canlı izleme linki!

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KASABA DOKTORU İZLE

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KASABA DOKTORU CANLI İZLE

Kasaba Doktoru dizisi TRT 1'de yayınlanmaktadır. Kasaba Doktoru dizisini TRT 1'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uluçınarlılar, adaletin sağlanmasıyla rahat bir nefes alırken Hakan ise herkesten gizli elindeki sorunla mücadele etmektedir. Neslihan hem miras davasıyla hemde Yalçın'ı hapse girmekten kurtarmakla meşguldür. Berk ise babasının vurularak hapse düşmesinden dolayı suçlu hissetmektedir. Yalçın'ın nezarethanede yaptığı bir hata, beklemediği durumlara yol açar. Leyla duygusal bağ kurduğu bir hastanın ameliyatında Hakan'ın tüm uyarılarına rağmen hata yapar ama hasta Nazlı'nın yardımıyla kurtulur. Ömer, Leyla'nın hastaya olan bağından rahatsız olur. Ömer, hasta ile ilgili bir hamle yapınca ikilinin araları açılır. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlatlık almalarının önünde bir engel çıkmayacağından emindir, bir oda hazırlamak için kolları sıvarlar. Bu hazırlıklarına Leyla ve Ömer de dahil olur. Ömer, Leyla'yı evlenmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Hakan, eli ile ilgili öğrendiği gerçek karşısında kontrolünü kaybeder. Yaptığı bir hata Mine ile ilişkisini etkiler. Neslihan'ın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder. Hakan gücünü tekrar eline alabilecek midir?

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeref'in ölümü başta Hakan olmak üzere herkesi derinden sarsar. Yalçın'a karşı öfkeli olan Hakan sadece babasının ölümünden değil, elinin durumundan da Yalçın'ı sorumlu tutar. Nazlı, ameliyatta bir ihmal yapıldığını iddia eder ve Leyla'yı suçlar. Leyla suçluluk duygusuyla girdiği bir ameliyatta hata yapar. Ömer'in müdahalesiyle hasta kurtulur ama Leyla kendini kötü hissetmektedir. Leyla, Ömer'in desteği ile Nazlı'nın karşısına çıkar ve kendini savunur. Durumu öğrenen Hakan asistanlarına tepki gösterir fakat içine kurt düşer. Zeynep'in evlat edinme süreci için sosyal hizmetlerden gelen görevli bu ana şahit olunca Mine ne yapacağını şaşırır. Hakan durumu kurtarır fakat yapacağı başka bir hata tüm süreci sıkıntıya sokacaktır. Leyla ile Ömer'in arası düzelirken zaten babasından yana dertli olan Berk, Nazlı'dan beklediği desteği göremeyince araları açılır. Hakan adaleti sağlamak için bir plan yapar, üstelik bu sefer gizli bir ortağı vardır. Hakan'ın planı Yalçın'ı köşeye sıkıştırır fakat Yalçın'ın sınırı yoktur. Hakan adaleti sağlayabilecek ve ailesini Yalçın'dan koruyabilecek midir?

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI