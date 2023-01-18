Kasaba Doktoru canlı izle! (FİNAL BÖLÜM) TRT 1 Kasaba Doktoru 32. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 18 Ocak canlı izle!

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı paylaşmaktadır. Kasaba Doktoru canlı izle! 18 Ocak TRT 1 Kasaba Doktoru 32. bölüm canlı izle! Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!

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KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla'nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer'in içi hiç rahat değildir ve Leyla'nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan'ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır. Leyla, Kerem'in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem'in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın'ın Hakan'ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir. Gümüşok Grubu'ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan'ın zor bir duruma girmesine sebep olur. Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla'yı Kerem'in elinden kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalçın'ın oyunu Hakan'ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk'i hayal kırıklığına uğratır. Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer'in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur. Mine, mücadele etmesi için Hakan'a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar'da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır. Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı'yı bulur. Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir? Yalçın'ın yargılandığı dava ve Hakan'ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir. Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar'a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu