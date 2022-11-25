2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Kasaba Doktoru bugün var mı? Bu akşam Kasaba Doktoru var mı? Kasaba Doktoru bu hafta var mı? Kasaba Doktoru dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Kasaba Doktoru var mı, yok mu? Yanıtı...

Kasaba Doktoru bugün var mı? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Kasaba Doktoru bugün var mı? Bu akşam Kasaba Doktoru var mı? Kasaba Doktoru bu hafta var mı? Kasaba Doktoru dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Kasaba Doktoru var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KASABA DOKTORU BUGÜN VAR MI?

Kasaba Doktoru bu akşam Dünya Kupası maçı nedeniyle ekranlara gelemeyecek. Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili dizi ekibinden henüz bir açıklama yapılmadı. Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünün Dünya Kupası maçlarının ardından yayınlanması bekleniyor.

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erol'un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir. Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan'ın peşine düşer. Şeref'in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır. Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. Araya ikisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır. Ömer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir. Yalçın'ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan hem kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?

25 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 Galler - İran

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Katar - Senegal

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Hollanda - Ekvador

21:00 Kupa Saati

22:00 İngiltere - Amerika

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI