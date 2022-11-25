Kasaba Doktoru bitti mi? Kasaba Doktoru final mi yaptı? Kasaba Doktoru neden yayınlanmadı?
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2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Kasaba Doktoru bitti mi? Kasaba Doktoru final mi yaptı? Kasaba Doktoru neden yayınlanmadı? İşte, Kasaba Doktoru final mi yapıyor detaylar haberimizde...
Kasaba Doktoru bitti mi? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Kasaba Doktoru bitti mi? Kasaba Doktoru final mi yaptı? Kasaba Doktoru neden yayınlanmadı? İşte, Kasaba Doktoru final mi yapıyor? Yanıtı haberimizde...
Kasaba Doktoru bu akşam Dünya Kupası maçı nedeniyle ekranlara gelemeyecek. Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili dizi ekibinden henüz bir açıklama yapılmadı. Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünün Dünya Kupası maçlarının ardından yayınlanması bekleniyor.
25 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:
- 05:25 Benim Adım Melek
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:00 Galler - İran
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 Katar - Senegal
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Hollanda - Ekvador
- 21:00 Kupa Saati
- 22:00 İngiltere - Amerika
Erol'un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir. Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan'ın peşine düşer. Şeref'in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır. Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. Araya ikisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır. Ömer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir. Yalçın'ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan hem kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
- Hazal Subaşı - Dr. Leyla
- Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen
- Vildan Atasever - Başhemşire Mine
- Sinan Albayrak - Başhekim Yalçın
- Özgün Karaman - Bora
- Barış Yıldız - Turgut
- Sinan Demirer - İhsan
- Tarık Uğur Özenbaş
- Sultan Ulutaş
- Fatih Yücebağ
- Hande Cömertler
- Gülşah Çomoğlu
- Barış Yalçın
- Özgür Cem Tuğluk
- Alptekin Ertürk