Kasaba Doktoru 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı . 9. bölüm fragmanı Youtube resmi kanalında yayınlandı.

KASABA DOKTORU 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan'ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi'ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan'dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder. Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan'ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir. Yalçın, Bülent'ten ve Berk'ten beklediği performansı alamadığı için başka formüller üzerine düşünmeye başlar. Ömer uzun çabalar sonucu annesine ulaşır ancak onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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