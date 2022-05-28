Kasaba Doktoru 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Kasaba Doktoru 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 8. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kasaba Doktoru dizisinin 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 9. bölüm fragmanı Youtube resmi kanalında yayınlandı.
KASABA DOKTORU 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan'ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi'ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan'dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder. Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan'ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir. Yalçın, Bülent'ten ve Berk'ten beklediği performansı alamadığı için başka formüller üzerine düşünmeye başlar. Ömer uzun çabalar sonucu annesine ulaşır ancak onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu