Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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