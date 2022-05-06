Kasaba Doktoru 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 5. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kasaba Doktoru dizisinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.
KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu