Kasaba Doktoru 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Kasaba Doktoru 31. bölüm fragmanı izle! Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kasaba Doktoru dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kasaba Doktoru 31. fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle! Kasaba Doktoru 31. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kasaba Doktoru dizisinin 31. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru 31. Fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Hakan, Erol Bey'in ameliyatı hakkında aldığı sürpriz kararla geri döner. Ekip böyle bir ameliyatın altı saatte yapılabileceği konusunda ikiye bölünür fakat kısa sürede ortak amaç etrafında güçlerini birleştirir. Ameliyat gününe doğru Hakan, Ömer, Leyla ve Mine'nin üzerindeki baskı giderek artar. Leyla, Mediha ile ilgili öğrendiği sırrı Ömer'e söyleyemediği için ondan uzak durmaya başlar. Mine'nin ameliyat ile ilgili tüm kaygılarına rağmen Hakan'a verdiği destek aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sırada Arzu ve Yalçın bir plan yapar. Yalçın, Hakan'ı bir seçim yapmaya zorlar. Hakan ya ekip değiştirerek Gümüşok Hastanesi cerrahları ile ameliyata girecek ya da o cerrahlardan oluşan kalabalık bir ekip önünde baskı altında canlı ameliyat yapacaktır. Hakan ekibini bırakmaz ve tüm zorlu koşulları kabul ederek ameliyata girer…