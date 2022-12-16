kasaba Doktoru 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kasaba Doktoru dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kasaba doktoru dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kasaba Doktoru 28 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 28. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yürek Çıkmazı dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 28. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir? 28. bölüm fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktorudizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla'nın ani gelişen hastalığı herkesi tedirgin eder. Ömer bu durumdan kendisini sorumlu tutar, Leyla'nın yanında olmak ister ama işler beklediği gibi gitmez. Üstelik Berk de yeniden onunla rekabete girecektir. Yalçın, Neslihan ile ilgili öğrendikleri üzerine oyun planını değiştirir. Beklenmeyen bir müttefik sayesinde, Erol'un ortadan kaybolmasını sağlar. Neslihan iz peşindedir. Hakan ve Mine'nin ilişkisi sağlamlaşır fakat Leyla ile Ömer için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Leyla hiç istemese de Ömer'e daha önce başvuru yaptığı hastanede çalışmak için Ankara'ya gitmesini söyler.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ozan Akbaba - Dr. Hakan Aydıner, Hazal Subaşı - Dr. Leyla, Deniz Can Aktaş - Dr. Ömer Özen, Vildan Atasever - Başhemşire Mine, Sinan Albayrak - BaşhekimYalçın, Özgün Karaman - Bora, Barış Yıldız - Turgut, Sinan Demirer - İhsan, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ, Hande Cömertler, Gülşah Çomoğlu.

KASABA DOKTORU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?



Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru dizisi her hafta Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT1'de izleyicisiyle buluşuyor.