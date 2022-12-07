Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 26. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 27. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak? Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Film imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan medikal, dram ve romantik türdeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı paylaşmaktadır. Kasaba Doktoru 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak?

KASABA DOKTORU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasaba Doktoru her Cuma saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KASABA DOKTORU 27. BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru 26. bölümünün ardından 27. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

KASABA DOKTORU 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erol'un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir. Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan'ın peşine düşer. Şeref'in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır. Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. Araya ikisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır. Ömer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir. Yalçın'ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan ve Yalçın uçurumun dibinde, Şeref ise ameliyathanededir ve durumu kötüye gitmektedir. Başta Mine olmak üzere herkes gergin ve çaresiz bir şekilde Hakan'ı beklemektedir. Hakan, zorlukla arabasını Uluçınar'ın bahçesine sürer. Yan koltuğunda yine bilinçsiz bir şekilde Yalçın oturmaktadır. Ekip Hakan ve Yalçın'a müdahale eder. Yalçın'ın durumu kritiktir, acil ameliyata alınır. Berk babası, Mine sevdiği adam için korku içindedir. Leyla ve Ömer, Yalçın'ı kurtarmaya çalışır fakat Yalçın'ın hayatı tehlikededir. Kendine gelen Hakan ameliyata girer ancak ellerindeki titreme ekibin dikkatinden kaçmaz. Hakan, Yalçın'ı adalete teslim etmek için uyanmasını beklemektedir fakat işler beklediği gibi gitmez. Hakan babasının hayatı tehlikeye girdiği için Yalçın'a karşı öfkelidir. Şeref'in ikinci bir ameliyata girebilmesi için beklenirken, herkes Hakan'ın bu operasyonun altından kalkıp kalkamayacağını düşünmektedir. Hakan, Şeref'i Leyla'ya emanet eder. Leyla bu sorumluluğun altında ezilirken Ömer ona destek olur. Leyla ve Ömer yakınlaşır. Berk, herkesin babasını suçlamasından rahatsızdır. Onun yanında olan tek kişi Nazlı'dır. Berk artık Nazlı'dan hoşlandığına emin olur. Büyük ameliyat günü gelir, Şeref ameliyat olacaktır. Hakan babasını kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu