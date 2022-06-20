Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı izle! Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kasaba Doktoru dizisinin 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru 12. Fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan ve ekibi, Erol'un ameliyatı ile ilgili çalışmalara devam ederken acilde yaşanan Mers paniği tüm planları alt üst eder. Hakan ve Leyla dışarıda kalırken, Mine ve Ömer karantinaya girmek zorunda kalır.

Leyla, Erol'un ameliyatında asistan olma şansını riske atarak Ömer'i tedavi etmek için acile girer. Bu sırada Yalçın ve ekibi de boş durmamaktadır. Yalçın, Erol dahil olmak üzere herkesi büyük bir sıkıntıya sokacak planını devreye sokar.

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