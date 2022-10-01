Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 18. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının gün sonunda yayınlanması bekleniyor.

KASABA DOKTORU 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder ve Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir ve Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Mediha'nın durumunun kötüye gitmektedir. Leyla'nın yaşadığı vicdan azabını saklamaya çalıştığını anlayan Hakan ona yol gösterir. Hakan ile Mine ile boşanma süreci devam etmektedir. Hakan yaptığı bir hamle ile Mine'yi etkilemeyi başarır fakat artık bu ilişkiyi onarmak hiç de kolay değildir. Düğünde yaşanan acı bir durum olayların seyrini değiştirmek için fitili ateşler.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu