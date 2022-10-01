Kasaba Doktoru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Gündem Haberleri
Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 18. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kasaba Doktoru dizisinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının gün sonunda yayınlanması bekleniyor.
KASABA DOKTORU 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder ve Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir ve Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Mediha'nın durumunun kötüye gitmektedir. Leyla'nın yaşadığı vicdan azabını saklamaya çalıştığını anlayan Hakan ona yol gösterir. Hakan ile Mine ile boşanma süreci devam etmektedir. Hakan yaptığı bir hamle ile Mine'yi etkilemeyi başarır fakat artık bu ilişkiyi onarmak hiç de kolay değildir. Düğünde yaşanan acı bir durum olayların seyrini değiştirmek için fitili ateşler.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu