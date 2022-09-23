Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 17. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının gün sonunda yayınlanması bekleniyor.

KASABA DOKTORU 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in kurulda verdiği karar Yalçın'ı kurtarırken Hakan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sırada Mine'den acı haber gelir, Zeynep ile Reyhan'ın hayatı tehlikededir. Mine ile Hakan zorlayıcı bir ameliyata girmek zorundadır. Neslihan ve Yalçın, Uluçınar'ın yapısını değiştirmek için hastaneye gelir, Hakan'ın tepkisi ile karşı karşıya kalırlar. Hakan'ın, Mediha'ya bu kadar hızlı organ bulunmasıyla ilgili şüpheci tavrı Ömer'in içine kurt düşürür. Ömer gerçekler konusunda Leyla'ya yalan söyler ve vicdan azabı çeker. Nakil için hazırlıklar tamamdır. Mediha önemli bir karar verir. Bu karar Ömer için zorlayıcıdır fakat kabullenmekten başka çaresi yoktur. Zeynep uyanır fakat kötü talih annesinin peşini bırakmaz. Bu durum başta Mine ve Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlıları derinden etkiler. Mine ve Hakan aralarındaki kopan ipleri tamir edebilecek midir? Ömer'in sürprizi Leyla ile ilişkilerini ne yönde etkileyecektir?

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu