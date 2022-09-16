Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 16. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının gün sonunda yayınlanması bekleniyor.

KASABA DOKTORU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Mediha'nın tedavisi hakkındaki sırrı öğrendiği için Yalçın'a öfkelidir. Bu öfke onu geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamaya sürükler. Leyla, Erol'un uyandığı haberini verir. Bu herkes için yeni bir devrin başlangıcı olacaktır. Erol düzeni tekrar sağlamak için Yalçın ve Ömer'i tıbbi kurula gönderir ve Uluçınar'ın açılacağını müjdeler. Yalçın, kendisini kurulda aklamak için bir plan yaparken Neslihan, yıllardır görüşmediği babasından Uluçınar'da alınacak kararlar için tam yetki ister. Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Mine, Hakan'ın tüm ısrarlarına rağmen Uluçınar'a gelmek istemez. Leyla ve Ömer ilişkilerini bir sonraki boyuta taşır fakat Mediha ile ilgili sakladıkları Leyla'nın içini kemirmeye devam etmektedir. Hakan hem Mediha'nın tedavisi hem kurul için Ömer'e tam destek vermektedir. Hesapta olmayan bir durum kurulun tüm seyrini değiştirir.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu