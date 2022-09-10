Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 15. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 15. bölümünün ardından 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

KASABA DOKTORU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kasaba Doktoru dizisinin 15. bölümünün ardından 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan Erol'u ölümden kurtarırken başka bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu sayede kendini ve ekibini kurulda aklar. Geçmişten gelen bir misafir Gümüşok'a bomba gibi düşer. Erol'un kızı Neslihan yeni bir düzenin habercisidir. Leyla'nın geçmiş ile ilgili itirafı Ömer ile aralarını ısıtır. Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır. Mediha ile ilgili gerçekleri Ömer'e söyleyecek midir? Mine Hakan'dan boşanmak için süreci başlatır. Bu haber sadece Hakan'da değil, evli olduklarını yeni öğrenen Uluçınarlılar arasında da bir şok etkisi yaratır. Hakan, eline ulaşan Mediha ile ilgili dosyayı Ömer'e ulaştırınca çığa dönüşecek olan kar topu yuvarlanmaya başlar. Ömer öğrendiği bu acı gerçek ile ne yapacaktır? Bu sırada Leyla'nın verdiği haber ile herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu