Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
- Güncelleme:
Ekranların sevilen dizisi Kasaba Doktoru bugün 11. bölüm ile yayınlandı. Dizinin 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kasaba Doktoru dizisinin 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
KASABA DOKTORU 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Yalçın tarafından köşeye sıkıştırılan Ömer, annesinin tedavisi ve vicdanı arasında seçim yapmak kalır. Hakan, Mediha'nın doktorunun Yalçın olduğunu öğrenir ve meydanı Yalçın'a bırakmamaya karar verir. Hakan ve Mine geçmişlerine ışık tutacak bir fotoğraf yüzünden atışır. Geçmişten gelen bir hasta yakını Ömer'i zor durumda bırakır ve raporla ilgili kararını etkiler. Ömer'in verdiği karar taşları yerinden oynatır. Erol'un durumu ciddileşince Hakan daha zor bir ameliyata karar vermek zorunda kalır. Leyla, Ömer ve Berk arasındaki asistanlık yarışı kızışır. Ameliyata sayılı günler kalmışken her şeyi etkileyecek büyük bir tehlike kapıdadır.
Hakan ve ekibi, Erol'un ameliyatı ile ilgili çalışmalara devam ederken acilde yaşanan Mers paniği tüm planları alt üst eder. Hakan ve Leyla dışarıda kalırken, Mine ve Ömer karantinaya girmek zorunda kalır. Leyla, Erol'un ameliyatında asistan olma şansını riske atarak Ömer'i tedavi etmek için acile girer. Bu sırada Yalçın ve ekibi de boş durmamaktadır. Yalçın, Erol dahil olmak üzere herkesi büyük bir sıkıntıya sokacak planını devreye sokar.
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu