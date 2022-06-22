Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kasaba Doktoru 12. bölüm fragmanı izle! Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kasaba Doktoru yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kasaba Doktoru dizisinin 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru konusu nedir? Kasaba Doktoru 12. Fragmanı nasıl izlenir! Kasaba Doktoru oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Yalçın tarafından köşeye sıkıştırılan Ömer, annesinin tedavisi ve vicdanı arasında seçim yapmak kalır. Hakan, Mediha'nın doktorunun Yalçın olduğunu öğrenir ve meydanı Yalçın'a bırakmamaya karar verir. Hakan ve Mine geçmişlerine ışık tutacak bir fotoğraf yüzünden atışır. Geçmişten gelen bir hasta yakını Ömer'i zor durumda bırakır ve raporla ilgili kararını etkiler. Ömer'in verdiği karar taşları yerinden oynatır. Erol'un durumu ciddileşince Hakan daha zor bir ameliyata karar vermek zorunda kalır. Leyla, Ömer ve Berk arasındaki asistanlık yarışı kızışır. Ameliyata sayılı günler kalmışken her şeyi etkileyecek büyük bir tehlike kapıdadır.

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